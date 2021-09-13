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Çocuk ve Yetişkinler Atölye Çalışmaları Ekim'de

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun indiği tiyatroya ilgi duyan çocuk ve yetişkinler atölyesi kursları bu yıl ekim ayında tekrardan başlıyor. 

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:00
Çocuk ve Yetişkinler Atölye Çalışmaları Ekim'de

Pandemi dolayısıyla bir yıl ara verilen kurslar dört farklı kategoride açılıyor. 

YETİŞKİNLER TİYATROSU

LBT’den yapılan açıklamaya göre, LTB  Sanat Yönetmeni Cem Aykut'un eğitmenliğinde, Yetişkinler Tiyatrosu (18 yaş ve üstü)  ekim ayından itibaren her çarşamba 18.00 - 20.00 arası Merkez Lefkoşa-Tiyatro Salonu'nda çalışmalarına başlıyor. Pandemi dolayısıyla kayıtlar 25 kişi ile sınırlı.

9 -12 YAŞ GRUBU ÇOCUK TİYATROSU
LBT Deniz Çakır'ın eğitmenliğinde, Çocuk Tiyatrosu (9-12 yaş) ekim ayından itibaren her cumartesi  14.30 - 15.30 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 10 kişi ile sınırlı.
7-8 YAŞ GRUBU ÇOCUK TİYATROSU:
LBT sanatçılarından Asu Demircioğlu eğitmenliğinde, Çocuk Tiyatrosu (7-8 yaş) ekim ayından itibaren her pazartesi 17.00 - 18.00 arası Merkez Lefkoşa-Tiyatro Salonu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 10 kişi ile sınırlı.

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İLERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ:
Asya Kazafanalı ile  İleri Dönüşüm Atölyesi (8-12 yaş) ekim ayından itibaren her salı  17.00 - 18.00 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 5 kişi ile sınırlı.

Sağlık Üst Kurulu'nun tiyatro salonları hususunda aldığı kararlar doğrultusunda katılımcılardan haftalık PCR/antijen testi istenecek. İletişim numarası :0392 227 87 82.

 

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Son Güncelleme: 13.09.2021 15:09
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