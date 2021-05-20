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“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da

 Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları Fotoğraf Yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da izlenime sunulacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:30
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da
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FODER’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Telsim ve FODER işbirliğinde düzenlenen "Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” isimli fotoğraf yarışmasının ilk değerlendirmesi yapıldı. FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar'ın oluşturduğu jüri, FODER binasında toplanarak, gönderilen eserler arasından sergilenecek ve finale kalacak olan fotoğrafların ilk değerlendirmesini gerçekleştirdi. Sergi 12 Haziran Cumartesi günü, Sarayönü’nde gerçekleştirilecek.

GÜMÜŞOK: “KATILIM SAĞLAYAN ÇOCUKLARA, AİLE VE ÖĞRETMENLERİNE, DERNEĞİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ”

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Çocukların gözünden Kıbrıs sokak oyunlarının fotoğraf yorumlamalarını görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, “Çocukların yarışmamıza ilgi gösterip, hem sokak oyunlarımızı hatırlamaları, hem de oynayıp, fotoğraflayarak karşımıza sunmaları bizleri çok mutlu etti” dedi. Başarılı bulduğu çok güzel fotoğraflar olduğunu söyleyen Gümüşok, “Katılım sağlayan çocuklarımıza, aile ve öğretmenlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

İlkokul ve Ortaokul kategorisi için, birincilere General Motors 8Go Cep telefonu, ikincilere Alcatel Pop 4S Cep telefonu, üçüncülere Power Bank ve Telsim Özel Ödülü kazananlara da Xiaomi Mi Band4 saat hediye edilecek. Yarışma sonuçlarına göre fotoğrafları sergilenmeye layık görülen çocuklara ise FODER tarafından 2'şer saatlik 3 ders olarak ücretsiz "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi" verilecek.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 14:38
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gözüyle Kıbrısın Sokak Oyunları Fotoğraf Yarışması
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