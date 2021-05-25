Çocuğun iletişim kurma yöntemleri ile problem çözme şekilleri onun iç dünyası hakkında bilgiler sunar

Bazı ebeveynlerin çocuklarının evde edilgen, istenileni yapıp fazla yorum yapmayan ve sorgulamayan bir konumda olmasını istediklerini belirten Gür, “Ancak evlatları arkadaşları arasında sürekli yönlendirilen bir konumda olduğu zaman ise, bazı şeylerin yolunda olmadığını anlayarak bundan rahatsızlık duyuyorlar” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Gür, çocukların sergiledikleri davranışlar hakkında da bilgi vererek, “Örneğin, arkadaşlarına saldırganca davranarak istediğini elde etmeye çalışan bir çocuk, bize sosyal problem çözme becerilerinin gelişmediğine dair ipucu vermektedir” dedi.

Arkadaşlarına yalan söyleyerek ya da onlarda olanları alarak kendini ön plana çıkarmaya çalışan bir çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacı olabileceğini aktaran Gür, Arkadaşları tarafından yönetilen, kendi istediklerini yapamayan, sürekli onların dediklerini yaparak arkadaşsız kalmamaya çalışan bir çocuğun ise kendisini ifade etme noktasında zorluk yaşadığının altını çizdi.

Çocukların ilgi ve yeterliliklerinin keşfedilerek, geliştirilmesi önemli

Doç. Dr. Gür, özellikle geri planda kalarak sürekli başkaları tarafından yönlendirilen çocukların kendini geliştirmeye, değerli hissetmeye, hatta ailesi tarafından bireysel zaman geçirilerek dinlenilmeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Bu çocukların ilgi ve yeterliklerinin keşfedilerek geliştirilmesi önemlidir” dedi. Bazı durumlarda bu çocukların yeterli ilgiyi görmediklerini belirten Gür, bazen de aşırı korunup kollandıkları, tüm kararların hep ebeveynleri tarafından alınması nedeniyle pasif kalmayı öğrendiklerini aktardı.

Gür çocukların arkadaşlarıyla etkileşim sürecinde iyi bir gözlemin problemin anlaşılması ve çözümüne yönelik stratejiler geliştirilmesinin gerekliliğine işaret ederek, çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri adına, etkin ebeveyn-çocuk iletişimi, çocuğa kızarak sindirme yerine dinleyerek birlikte ortak çözümler üretme önemlidir” tavsiyesinde bulundu.

Bazı çocukların ise yaşıtlarıyla zaman geçirmek istemediğine dikkat çeken Gür, yalnız kalmayı tercih eden bir çocuğun arkadaşlarıyla yaşadıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Gür, her zaman için çocukla etkin iletişim kurulması gerektiğini dile getirerek, suçlayıcı olmak yerine yapıcı olmanın ve sebep-sonuç ilişkileri kurarak ortak çözümler üretmenin nitelikli ebeveyn-çocuk ilişkisinin çocuğun gelişiminde önemli yer tuttuğunu kaydetti.