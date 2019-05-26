City Mall’da bahar şenliği

Alışveriş ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan City Mall, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

City Mall AVM Bahar Festivalinde, Grup Retrobüs konseri, oyunlar, şans çarkı, takı aksesuar, el işi stantları, yiyecek ve içecek stantları ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı.

25 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 ‘de kapılarını açan, City Mall AVM Bahar Festivali, 16.30’da şans çarkı ile eğlenceye start verdi. Gün içerisinde yapılan her 100 TL’lik alışverişe bir katılım hakkı veren Şans Çarkında, birbirinden farklı hediyeler sahiplerini buldu.

City Mall AVM Bahar Festivalinde ise saat 18.00’de Grup Retrobüs; 70’ler,80’ler ve 90’lar dan bir rüzgâr estirerek, geçmişten günümüze gelen şarkılarla tam bir festival coşkusu yaşattı.

Yoğun ilgi gören Retrobüs konserinde, geçmişten günümüze konsepti ile Grup Retrobüs City Mall ziyaretçilerini şarkıları ile mest etti. (MHA)