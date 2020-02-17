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“Cinsiyet Odaklı Sosyo-Ekonomik Etkisi”Araştırma Sonuçları Açıklandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar, kapsamlı bir çözümün cinsiyet odaklı politikalarla birlikte daha büyük bir ekonomik hareketlilik getireceğini belirtti.

“Cinsiyet Odaklı Sosyo-Ekonomik Etkisi”Araştırma Sonuçları Açıklandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar, kapsamlı bir çözümün cinsiyet odaklı politikalarla birlikte daha büyük bir ekonomik hareketlilik getireceğini belirtti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:59
“Cinsiyet Odaklı Sosyo-Ekonomik Etkisi”Araştırma Sonuçları Açıklandı
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KAPSAMLI ÇÖZÜMÜN “CİNSİYET ODAKLI SOSYO-EKONOMİK ETKİSİ”ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar, kapsamlı bir çözümün cinsiyet odaklı politikalarla birlikte daha büyük bir ekonomik hareketlilik getireceğini belirtti.

Kapsamlı çözünün cinsiyet odaklı sosyo-ekonomik etkisinin irdelendiği araştırmanın sonuçları ara bölgede bulunan Lefkoşa Havalimanında  düzenlenen etkinlikte paylaşıldı. Etkinliğe Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetlerinden üyeler de katıldı.

Spehar araştırmanın sonuçlarının açıklandığı etkinliğin başında yaptığı konuşmada, son dönmede yapılan anketlerde her on Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’dan 7’sinin çözüm için halen istekli olduğunu beyan ettiğini; çoğunluğunun çözümle ilgili detaylar konusunda daha fazla bilgilendirme yapılması gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

Her iki kesimden katılımcıların, çözümün ana getirisinin, mülklerin iadesi, ekonomik büyüme, toprak düzenlemesi, belirsizliğin sona ermesi ve hidrokarbonlardan yararlanmak olacağı görüşünde olduğunu belirten Spehar, anket sonuçlarından ayrıca, ekonomik ve sosyal yönden çözümün iki toplumun günlük yaşamında yaratacağı değişikliklerle ilgili endişelerin de devam ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

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Özellikle, Kıbrıs’taki kadın sivil toplum örgütlerinin, muhtemel çözümün kadın ve erkekler üzerinde etkisinin farklı olabileceği endişesi taşıdığını ifade eden Spehar, bunun üzerine, Güvenlik Konseyinin kapsamlı bir çözünün cinsiyet odaklı sosyo-ekonomik etkisini görmek için araştırma yapılmasını önerdiğini anlattı.

Bu doğrultuda yapılan araştırmanın Kıbrıs’taki Barış Gücü Genel Sekreterinin iyi niyet misyon ofisi ile Dünya Bankası işbirliğinde 2019-2020 döneminde yapıldığını kaydeden Spehar, araştırmada, kapsamlı bir çözümün cinsiyet odaklı politika ve kurumlarla birlikte daha büyük ekonomik bir gelişim için fırsatlar yaratacağı sonucunun elde edildiğini kaydetti.

Destekleyici politikalarla kadınların iş gücüne katkısını sınırlayan engellerin kaldırılabileceğini kaydeden Spehar, araştırmada, adada çözümün ertelenmesinin, hem ekonomik hem de farklı alanlarda zaman içerisinde artacak büyük kayıplara neden olacağının altı çizildiğini söyledi.

Araştırmada statükonun devamının her iki toplum açısından kayıpların devam etmesi demek olduğu sonucunun da çıktığını belirten Spehar, Genel Sekreterin, her iki tarafın durumun aciliyetini de dikkate alarak kapsamlı bir çözüm hedefiyle aktif bir şekilde istişarelere başlaması çağrısına işaret etti.

Spehar, araştırma bulgu ve sonuçlarının, kapsamlı çözümün getirileri konusunda dürüst ve açıkça görüşlerin beyan edilmesine vesile olması temennisinde bulundu. Değerlendirmelerin dışarıda kullanılmasını görmek istediklerini, bunun için de BM’nin yardım etmeye hazır olduğunu ifade eden Spehar, “Sonuçlar, bir kez daha cinsiyet eşitliğini ileriye taşımanın sadece ekonomik yönden akıllıca olmadığını, aynı zamanda bekletilemeyeceğini de gösteriyor” dedi.

 

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Son Güncelleme: 17.02.2020 18:07
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