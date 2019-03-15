Cinayet şüphelisi 3 kişi aranıyor!

POLİS GÖKHAN NAİM CİNAYETİYLE İLGİLİ 3 KİŞİYİ ARIYOR

3 PAKİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ “TANVEER AHMAD, BİLAL AHMAD ILE SOYADI HENÜZ TESPİT EDİLEMEYEN AZMET İSİMLİ KİŞİ” ARANIYOR

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa’da 13 Mart Çarşamba günü Gökhan Naim’in öldürülmesinde Pakistan uyruklu üç kişinin şüpheli olarak görüldüğünü kaydetti ve Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ile soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet isimli kişilerin arandığını duyurdu.

Polis açıklamasında bu kişileri görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesi istendi.