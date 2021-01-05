Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
UBP'nin büyük sınavı
UBP'nin büyük sınavı
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
banner376

Cihan’dan SMA hastası Esma için 500.000 TL’lik yardım konseri

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Cihan Çobanoğlu, Türkiye’de yaşayan SMA Tip-1 hastası 2 yaşındaki Esma Kaplan için instagram üzerinden düzenlediği yardım konserinde 500 bin TL’nin üzerinde bağış toplandı.

05 Ocak 2021 Salı 19:40
Cihan’dan SMA hastası Esma için 500.000 TL’lik yardım konseri
banner337
banner351

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Cihan Çobanoğlu, Türkiye’de yaşayan SMA Tip-1 hastası 2 yaşındaki Esma Kaplan için instagram üzerinden düzenlediği yardım konserinde 500 bin TL’nin üzerinde bağış toplandı.

Bağış konserine katılan minik Esma’nın babası Gökhan Kaplan, böyle bir konser düzenlediği için Cihan’a teşekkür ederek şunları söyledi, “sadece 20 günü kalan Esma’nın maliyeti 2 milyon 132 bin Euro olan Zolgensma tedavisini alması gerekiyor. Şuana kadar 430 bin Euro topladık ve zamanımız daralıyor. Çocuğumun nefes alması için herkesten destek bekliyorum. Ben özel güvenlik görevlisiyim ve maaşım çocuğumun hayatını kurtarmaya yetmiyor. Kızımı kaybetmek istemiyorum."

banner341

Instagram’dan canlı yayınlanan konsere büyük ilgi gösteren ve canlı yayına katılan birçok hayırsever iş insanı ve halkımız direk olarak yardım için açılan banka hesabına bağışta bulundu. 3 saat süre canlı yayın sonunda sonunda 500 bin TL’nin üzerinde bağış toplandı. Programın sonunda canlı yayına katılan Esma’nın babası Gökhan Kaplan, “Esma’nın tedavisi için çok önemli bir rakam toplandı. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

Konser sonunda konuşan Cihan Çobanoğlu ise SMA hastalığı hakkında farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirterek, “Öncelikle geceye katılan ve yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. Esma gibi üç bine yakın küçük kardeşimiz tedavi bekliyor ve maalesef zamanları çok dar. Hızlı hareket etmeliyiz ve çocuklarımızı kurtarmalıyız. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti devletinden SMA hastaları için daha duyarlı olmasını ve bu sorunu kökten çözecek hamleler yapmasını bekliyoruz” dedi.

Mine Çobanoğlu’nun organize ettiği ve evden yapılan yardım konserinde, Cihan Çobanoğlu’nun müzisyen arkadaşları Bedirhan Karakaş ve Osman Çelik enstrümanlarıyla katkı sağladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cihan ÇobanoğluEsma KaplanSMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli: 14’ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Pilli: 14’ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
LAÜ Akademisyeni Merdan, bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını anlattı
LAÜ Akademisyeni Merdan, bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını anlattı
YDP HÜKÜMETE GELMEDİ ARIKLI OFİS DEĞİŞTİRDİ
YDP HÜKÜMETE GELMEDİ ARIKLI OFİS DEĞİŞTİRDİ
KKTC'de koronavirüs bir can daha aldı!
KKTC'de koronavirüs bir can daha aldı!
Maliye Bakanlığı’ndan 1 milyar 145 milyon TL ödeme
Maliye Bakanlığı’ndan 1 milyar 145 milyon TL ödeme
Sendikal Platform'dan Saner'e eleştiri
Sendikal Platform'dan Saner'e eleştiri
KIBTEK'ten açıklama
KIBTEK'ten açıklama
İŞAD zamların geri alınmasını istedi
İŞAD zamların geri alınmasını istedi
Erhürman BRT'ye konuştu
Erhürman BRT'ye konuştu
Öksüzoğlu: Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli
Öksüzoğlu: Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim