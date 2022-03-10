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Çiftlikleri ve hayvanları devlete teslim etme kararı aldık

ÜRETİCİLER, SORUNLARININ 15 MART’A KADAR ÇÖZÜLMEMESİ HALİNDE HAYVANLARI KAMYONLARLA LEFKOŞA’YA GETİRİP BIRAKACAK

10 Mart 2022 Perşembe 13:45
Çiftlikleri ve hayvanları devlete teslim etme kararı aldık

ÜRETİCİLER, SORUNLARININ 15 MART’A KADAR ÇÖZÜLMEMESİ HALİNDE HAYVANLARI KAMYONLARLA LEFKOŞA’YA GETİRİP BIRAKACAK

NAİMOĞULLARI: “PANDEMİ, DÖVİZ KRİZİ, ZAMLAR DERKEN BİZ BEDEL ÖDEMEKTEN YORULDUK… BIRAKIYORUZ”

“ALSINLAR ÇİFTLİKLERİ HAYVANLARI BİZE DE BİRER MAAŞ VERSİNLER, KENDİLERİNE YARDIMCI OLALIM… BU İŞİ KENDİLERİ YAPSINLAR Kİ BİZİM NE ÇEKTİĞİMİZİ GÖRSÜNLER”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 15 Mart’a kadar hükümet tarafından üreticilerin sorunlarına çözüm bulunmaması halinde tüm hayvanları kamyonlarla Lefkoşa’ya getirip bırakacaklarını söyledi.

Ülkenin mevcut şartlarında artık üretim yapmayacaklarını söyleyen Naimoğulları, bugün tüm Yönetim Kurulu’nun imzaladığı yazıları Başbakanlık, Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlıklarına sunarak tüm hayvanlarını devlete teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetimi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, hükümetin hayvancıların sorunlarına duyarsız kalmasını eleştirdi ve bugün itibarıyla üretimi durdurduğunu açıkladı.

“YAZILARIN HEPSİNİ TARIM BAKANLIĞINA VERİYORUZ…ONLAR DAĞITIMINI YAPSIN”

Başkan Naimoğulları, burada yaptığı konuşmada hazırladıkları yazıların tümünü gezerek Bakanlıklara dağıtmak yerine, bu yazıları içeren zarfların tümünü sadece Tarım Bakanlığına verip Tarım Bakanlığının bu yazıları dağıtmasını istediklerini, üreticinin Lefkoşa’ya gelirken halihazırda 200 TL mazot parası verdiğini, bir de bakanlıkları gezip zarfları dağıtmaya gücü kalmadığını aktardı.

Akaryakıta %300, yeme %300-400 oranında, elektriğe de %300 zam geldiğini artık ülkede üretim yapılamayacağını bildiren Naimoğulları, ülkeyi ithalatçı, yemci ve ham maddecinin yönettiğini, iktidarda koltuk sahibi olanlarınsa kavgadan başka hiçbir iş yapmadıklarını savundu.

“ÇİFTLİKLERİ HAYVANLARLA BİRLİKTE KENDİLERİNE TESLİM EDİYORUZ… YAPABİLİYORLARSA KENDİLERİ YAPSINLAR”

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Naimoğulları, “Biz bugünden sonra çiftlikleri hayvanlarla beraber kendilerine devrediyoruz. Biz gerekirse kendilerine hizmetkârlık da yapar yardımcı oluruz. 15 Mart’a kadar bir çözüm bulunmazsa Salı gününden sonra hayvanları buraya getirip bırakacağız…Hükümet kimin yanında durduğunu bize söylesin…Yerli üretimi durdurursanız, ekonomiye nasıl sahip çıkacak, ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?” şeklinde konuştu.

Akaryakıta yapılan zamların üzerine Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’de de artış yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Naimoğulları, üretici tüccara gidip yem istediğinde tüccarın parayı peşin istediğini, akaryakıt istasyonlarının peşin parayla çalıştığını kaydederek, “Gelin bu işleri siz yapın, biz size yardımcı olalım, görün bakalım biz neler çekiyoruz…50 bin kişi bu işten ekmek yiyor…Ürettiğiniz malın fiyatını tüccar belirliyor…Siz sorunları çözmek için bakan oldunuz” dedi.

“ARTIK HAMİLE HAYVANLAR KESİLİYOR… MEZBAHALARI GÖRMÜYORLAR MI?”

Mezbahalarda artık hamile hayvanların kesilmeye başladığını anlatan Naimoğulları, elektrik giderleri için gelecek faturaların beklendiğini, geçen ay 5 bin TL fatura ödeyen bir üreticinin bu ay 15 bin TL ödeyeceğini ve artık üreticilerin bu zamlar ve fiyat artışları karşısında dayanacak gücü kalmadığını bildirdi.

“BEDEL ÖDEMEKTEN YORULDUK”

Destekleri dahi zamanında ödenmeyen hayvan üreticilerinin, “Pandemi” ve “Döviz Krizi” dahil iki buçuk yıldan beri bedel ödemeye devam ettiğini, zam furyası karşısında yine bedel ödediğini söyleyen Naimoğulları, “Biz bedel ödemekten yorulduk, bizim sorunlarımızı kim çözecek?... Bugün Yönetim Kurulumuzun imzaladığı kâğıtları getirip, size her şeyi teslim etmeye geldik. Alın çiftlikleri, bize de birer maaş verirsiniz size yardımcı oluruz.” dedi.

Namoğulları, konuşmasının sonunda üretimi sonlandırdıklarıyla ilgili Birlik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yazıları Başbakanlık ve Maliye Bakanlıklarına da dağıtımı yapılmak üzere Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun’a teslim etti.

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Son Güncelleme: 10.03.2022 14:43
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