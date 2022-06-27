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CHP'li Çakırözer: “ NATO Yemeğine Oturtuyorsunuz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Da O Yemeğe Oturtun”

27 Haziran 2022 Pazartesi 19:30
CHP'li Çakırözer: “ NATO Yemeğine Oturtuyorsunuz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Da O Yemeğe Oturtun”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO Zirvesi'nde İspanya'nın ricası üzerine, Türkiye'nin tanımadığı Rum yönetiminin gayriresmi verilen yemeğe katılacağını dile getirdi; "Dış politikada ricalar değil, ulusal çıkarlar önemlidir. Madem rica üzerine Rum yönetimini NATO yemeğine oturtuyorsunuz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da o yemeğe oturtun." dedi.

Çakırözer, gayriresmi bir program da olsa Rumların, Türkiye'nin onayıyla bu yemeğe katılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli makamlarına nakline ilişkin, "Kaşıkçı kararı hukukun değil, siyasetin kararıydı." dedi.

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Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kaşıkçı davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetin talimatından sonra mahkemenin karar verdiğini iddia eden Çakırözer, "Tüm süreç ve takvim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile arasındaki ilişkinin düzelmesi için işledi. Kaşıkçı davası hukukun değil, siyasetin kararıydı. Jet hızıyla bu dava kapatıldı. Kararın, Türkiye'nin saygınlığına ve itibarına gölge düşürdüğü ve yasalarla bağdaşmadığına yönelik şerh düşen yargı mensubu da sürüldü." diye konuştu.

Çakırözer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesine ilişkin servis edilen bazı fotoğraflarla Türkiye'nin itibarının zedelendiğini savundu.

NATO Zirvesi'nin yarın başlayacağını hatırlatan Çakırözer, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan PYD/PKK'ya verilen desteğin kesilmesi, FETÖ ve diğer terör örgütü mensuplarının iadesi gibi haklı taleplerinin gerçekleşmesi yönünde adımlar atılmasını istedi.

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Son Güncelleme: 28.06.2022 00:30
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