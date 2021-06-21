Çevre Koruma Dünya Çevre Günü Kamu-spotuna katkı koyanlara teşekkür plaketi verdi

Bakanlık açıklamasına göre, Ataoğlu kamu spotuna katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kamu Portföy Yöneticisi Osman Nazlı, sanatçı Ayşen Barışsal Çelebi ve EFS Media Direktörü Sabahattin Yıldız'a teşekkür plaketi verdi.

Bakan Ataoğlu konuyla ilgili açıklamasında, çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan kamu spotunun, çok iyi tepkiler aldığını ve ilgi çektiğini vurguladı.

Çevre Koruma Dairesi personelinin çocuklarının rol aldığı kamu spotunun hem güzel bir hatıra hem de farkındalık yarattığını kaydeden Ataoğlu, emeği geçen personele de teşekkür etti.



Farkındalık yaratmak açısından bu tür projelerin devam edeceğini belirten Ataoğlu, amaçlarının çevre konusunda farkındalık yaratarak davranışa dönüştürmek olduğunu söyledi.