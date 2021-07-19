banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
banner376

Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelirken geçtiği zorlu süreç ve varlığını sürdürme mücadelesinin dünya tarafından artık görülmesi, insan haklarına aykırı olan ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini belirtti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:30
Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

Çavuşoğlu, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 47’inci yıldönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinde bir dönüm noktasını teşkil eden Barış harekâtının,  Kıbrıs Türk halkına haklı, meşru ve bağımsız devlet aşamasına gelmesinin yolunu açtığını ifade etti.
Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk halkı toplumsal varlığını korumak için büyük mücadeleler vermiş, büyük acılar çekmiştir. Kıbrıs Türk halkının 1963-74 arasında verdiği varoluş mücadelesi, Barış harekâtıyla birlikte yeni bir safhaya geçmiş, kendi kendini yönetebileceği bir coğrafyada, güven içinde yaşayabilmesine vesile olmuştur.

banner341
47 yıldır halkımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Anadolu halkının maddi manevi desteğiyle, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmekte, toplumsal gelişimini sürdürebilmekte, yarınlara umutla bakabilmektedir. Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelirken geçtiği zorlu süreç ve varlığını sürdürme mücadelesi dünya tarafından artık görülmeli, insan haklarına aykırı olan ambargo ve izolasyonlar kaldırılmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle Halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, başta Anavatan Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde emek verenlere minnetlerimi sunar,  vatan uğruna  canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”
 

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2021 11:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar'ın 20 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar'ın 20 Temmuz mesajı
Amcaoğlu: “Bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğumuz gün”
Amcaoğlu: “Bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğumuz gün”
Bülent Ecevit anıldı
Bülent Ecevit anıldı
DAÜ ile University of North Texas arasında ortak program anlaşması imzalandı
DAÜ ile University of North Texas arasında ortak program anlaşması imzalandı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin 20 Temmuz mesajı…
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin 20 Temmuz mesajı…
CTP'den Tatar'a cevap!
CTP'den Tatar'a cevap!
20 Temmuz koronavirüsün gölgesinde kutlanıyor
20 Temmuz koronavirüsün gölgesinde kutlanıyor
Memur-sen: “KKTC halkı egemen bir halktır”
Memur-sen: “KKTC halkı egemen bir halktır”
KSP: “15-20 Temmuzları yaratanlar, bu sorunu çözemezler”
KSP: “15-20 Temmuzları yaratanlar, bu sorunu çözemezler”
Arıklı: ”20 Temmuz özgürlüğün adıdır”
Arıklı: ”20 Temmuz özgürlüğün adıdır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim