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Çavuşoğlu: “SÜTEK laboratuvarı AB standartlarında”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Menşei Korumalı Ürün Sertifikası’ına uyumlu Hellim üretebilmek için, sütte gerekli tüm analizleri yapabilme kapasitesine sahip Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 15:00
Çavuşoğlu: “SÜTEK laboratuvarı AB standartlarında”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’na SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve uzmanları tarafından süt analizi ile ilgili izlenen süreç ve yöntemler hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, kurumun yenilenen ISO 9001: 2015 Sertifikasını hakkında da bilgi verildiği, 186 ülkede geçerli olan Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 Sertifikasının, süt alım satımı ve kalite kontrol standartlarını kapsadığı ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, SÜTEK laboratuvarının AB standartlarında hizmet verdiğini, laboratuvarda yapılan analizlerde çiğ sütteki kalite ve hijyen standartlarına bakılabildiğini, söz konusu analizlerin hellimin tescil sürecinde büyük önem teşkil ettiğini belirtti.

AB ülkelerine ihraç edilecek hellim için gerekli olan süt standardının yakalanabilmesi için ödül ve ceza sisteminin ileriki dönemlerde fiyatlara yansıtılacağını belirten Çavuşoğlu, Laboratuvarda bulunan yeni donanımlı cihazlarla üretilen tüm çiğ sütünün taranabildiğini de ifade etti.

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Bakan Çavuşoğlu’na, kuruma yeni alınan Combi FOSS 7 cihazının tanıtımı da yapıldı. Kurum laboratuvarında daha önceleri çiğ sütte 11 bileşene bakılırken, yeni cihazla birlikte 18 bileşene bakılabildiği belirtilen açıklamada, AB desteği ile alınan yeni cihaz sayesinde sütte kalite ve hijyen parametreleri yanında hayvan hastalıkları ile ilgili göstergelerin de yer aldığı, hayvanların doğru beslenip beslenmediği hakkında bilgi fikir edinilebildiği de ifade edildi.

HELLİM TESCİLİ İLE İLGİLİ TÜM TESTLER YAPILABİLİYOR

Açıklamada, SÜTEK laboratuvarında, Hellimin Menşei Korumalı Ürün olarak üretimi için gerekli tüm testlerin yanında çiğ sütte öncü olan Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde yapılan tüm çiğ süt analizlerinin de yapılabildiği ifade edildi.

Laboratuvarda çiğ sütteki Aflatoksin M1, antibiyotik kalıntı analizi, kimyasal analiz, hijyen parametrelerinde somatik hücre sayısı ve toplam bakteri sayısına bakıldığı kaydedildi.

Kurum Laboratuvarının Almanya’da bulunan akredite laboratuvar olan DRRR laboratuvarı tarafından yeterlilik testine tabi tutulduğu ve analizlerin doğruluğunun düzenli olarak test edildiği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 10.01.2022 16:51
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