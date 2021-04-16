Çavuşoğlu: “Cenevre’deki toplantı gayrı resmi, yeni bir müzakere başlamıyor”

“KESİNLİKLE CRANS MONTANA’DA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEYECEĞİZ”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de 5+1 formatında yapılacak olan toplantının gayrı resmi olduğunu, yeni bir müzakerenin başlamadığını vurguladı.

Toplantıda müzakere için ortak bir zemin olup olmadığına bakılacağına işaret eden Çavuşoğlu, “Kesinlikle ve kesinlikle Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, kendisinin de, Bakan Yardımcısı ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte KKTC’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, yapılan görüşmeler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’ın bilgi verdiğini, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmeler öncesinde ise Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek, birçok konuyu değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın da söylediği gibi bu ziyaretin ve toplantıların amacının gayri resmi 5+BM toplantısı öncesi hazırlıkları gözden geçirmek olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu doğrultuda son derece yararlı toplantılar yaptıklarını bildirdi.

“TÜRK TARAFI FEDERAL ÇÖZÜM İÇİN ELİNDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERDİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu yola çıktığı günden bu yana egemen eşitlik temelinde, adada iki devletin iş birliği yapacağı bir çözüm modelini savunduğuna işaret eden TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı bu konuda kendisine tam destek verdi. Biz de TC olarak kuvvetle destekliyoruz. Elbette bu görüşe bir gecede varmadık. İki bölgeli iki toplumlu federal çözüm için Türk tarafı elinden gelen tüm çabayı iyi niyetle tüm platformlarda gösterdi. Bürgenstock’ta, Cenevre’de, Ada’da ve en son Crans Montana’da.”

“NE İKTİDARI NE REFAHI PAYLAŞMAK İSTERLER”

Rum-Yunan ikilisinin çözüm istermiş gibi gözükürken, Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini reddettiğini belirten Çavuşoğlu, her platformda da Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini kabul etmeyeceklerini vurguladıklarını kaydetti ve “Ne iktidarı ne refahı paylaşmak isterler” dedi.

Crans Montana’dan bu yana bu anlamda son 4 yılda değişen bir şey olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte müzakerelerde elbette süresi geçmiş ve artık Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesini yansıtmayan BM Güvenlik Konseyi kararlarına işaret ederek, federasyon modelini tekrar dayatmak istediklerini görüyoruz. Bu kararlar Annan Planı’nda var mıydı ? Vardı. Crans Montana’da var mıydı ? Vardı. Bir faydası oldu mu? Hayır hiçbir faydası olmadı. Bir faydası olamayan ve olmayacak kararları ve artık statükoya bürünmüş parametleri dayatmanın bir anlamı var mı? Hayır yok. İmkansızı dayatmanın sebebi ne? Birisi bunu gerçekten bize ve Kıbrıs Türk Halkı’na, Türkiye ve KKTC’ye anlatması lazım. Anlatabilmesi lazım.”

Çavuşoğlu, sonuçta Kıbrıs müzakerelerine bir kere daha başlarken 2017 Cenevre’de bir günlük mini konferansta, Ocak’ta Cenevre’de, Temmuz’da Crans Montana’ya kadar tüm görüşmelerde ve Crans Montana’da Rum tarafının masayı devirmesi sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptıkları açıklamalarla tüm muhataplara artık federasyonu müzakere etmeyeceklerini söylediklerini vurguladı. Çavuşoğlu, o gün KKTC adına müzakereleri yürüten kişilerin de bunu en ez kendileri kadar söylediğini belirtti.

“YENİ FİKİRLERİN, YENİ VİZYONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

“Biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi, yeni fikirlerin, yeni vizyonunun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Çavuşoğlu, bunun için de Ada’daki gerçekler çerçevesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir, tüm taraflar için de kazan-kazan getirecek bir çerçeve, bir vizyon ortaya koyduklarına vurgu yaptı.

“Sadece bunu istiyoruz demiyoruz, bir vizyonla biz önümüzdeki süreçteki toplantılara katılacağız” ifadelerini kullanan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu vizyonun, Ada’daki iki devletin egemen eşitliği temelinde iş birliği yapması, iki tarafın eşit uluslararası statüye sahip olmaları ve birbirlerini karşılıklı tanımaları olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bu sağlandıktan sonra aynı adada yaşayan ve yaşayacak olan iki devletin, egemen eşitlikleri temelinde iş birliği yapabileceğini, fırsatları değerlendirebileceğini söyledi.

“CENEVRE’DEKİ TOPLANTI GAYRI RESMİ, YENİ BİR MÜZAKERE BAŞLAMIYOR”

“Biz, gerçek, anlamlı, eşit ve sonuç getirecek yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz ve ancak bu çerçevede bir müzakere süreci başlamasının faydalı olabileceğini düşünüyoruz” diyen Çavuşoğlu, Cenevre’de 5+1 formatında yapılacak olan toplantının gayrı resmi olduğunu, yeni bir müzakerenin başlamadığını vurguladı.

“KESİNLİKLE CRANS MONTANA’DA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEYECEĞİZ”

Toplantıda müzakere için ortak bir zemin olup olmadığına bakılacağına işaret eden Çavuşoğlu, “Kesinlikle ve kesinlikle Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz” dedi.

Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte sonuç ne olursa olsun, Türkiye olarak her zaman KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olacaklarını belirterek, “Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği ve refahı Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkı’nın güvenliği ve refahıdır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

Çavuşoğlu son olarak, bugün faydalı toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, bu nedenle Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.