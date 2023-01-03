Çatalköy'de iş kazası!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün, saat 15:30 sıralarında, Çatalköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Erkan POLAT (E-45), inşaatın birinci katındaki demir iskele üzerinde sıva yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.