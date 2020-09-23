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Casino sektörü hükümetle yargıda hesaplaşacak!

“ Sektöre yapılan ayrımcılığı yatırımcı da çalışan da affetmeyecek ”

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:45
Casino sektörü hükümetle yargıda hesaplaşacak!
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Lefkoşa Haber Ajansı

Hükümet edenlerin şans oyunları sektörüne karşı ayrımcı ve düşmanca davrandığını öne süren Casino İşletmecileri Birliği (CİB), hükümet kararlarına karşı 3 ayrı konuda yargıya başvurduklarını açıkladı.

Dün akşam Girne The House Restoran’da basın toplantısı düzenleyen sektör temsilcileri, gelinen aşamada yaşadıkları olumsuzlukları ve bunlara karşı aldıkları ve alacakları tedbirleri basınla paylaştı.

Sektöre karşı yapılan ayrımcılıkları yatırımcıların da çalışanların da affetmeyeceği dile getirilen toplantıda, peş peşe hatalı kararlar alarak ekonominin can damarı sektörleri yıkıma sürükleyen hükümetin aradığı “günah keçisini” ekonomiye ve devlete yıllık toplamda 700 milyon dolar katkı sağlayan şans oyunları sektöründe bulduğu savunuldu.

Pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen sektör – medya buluşmasında ilk konuşmayı gerçekleştiren CİB Başkanı Ahmet Arkın, hükümetin şans oyunları sektörüne yönelik “beceriksiz ve düşmanca” davranarak  “Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya gönderdiğini ifade etti. Sektörün 8500 kişiye istihdam sağlarken Maliye ye işletme başına sadece yıllık ruhsat olarak 700 bin euro ödediğini, sosyal güvenlik kurumlarına ve Maliye’ye ödenen vergi ve harçların yüz milyonlarca lirayı bulduğunu anımsatan Arkın, “ yurt içinde ve yurt dışında kazandıklarımızı ülkemize yatırırken giderek daralan pazar payı ve bir türlü çözülemeyen ulaşım sorunu ile mücadele ederken bizi yönetenlerin beceriksiz  ve düşmanca yaklaşımlarına üzülüyoruz” dedi.

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Yargı Süreci Çalışıyor

Hükümetin yanlış ve haksız buldukları kararlarına karşı sektör olarak hukuk mücadelesi başlattıklarını açıklayan CİB Genel Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, yasa dışı olarak adlandırdıkları 2 özel şirkete verilen 2 casino ön izninin iptali ve salgın durumunun hakim olduğu, bakanlar kurulu kararları ile kapalı tutuldukları dönemler için vergi ve harç ödemesi istenmesine karşı Yüksek İdare Mahkemesine başvurduklarını bildirdi. Sarıçiçek, hükümet tarafından kapalı tutuldukları dönemlerde diğer sektör çalışanlarına yapılan destek ödemelerinin şans oyun salonu çalışanlarına önce yapılmaması daha sonra yapılan ödemelerin 800 liraya düşürülmesini de adalet ve hakkaniyetten yoksun buldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladıklarını da sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı’nın sektörü kötüleyen demeçlerinden örnekler vererek bunların sorumlu devlet adamlığı ile bağdaşmadığını ifade eden Sarıçiçek, son yılların vergi rekortmeni, ülke yerel üretiminin en büyük tedarikçisi konumundaki şans oyun sektörünü yasal statüye kavuşturmak sorumluluğunda olan hükümetin eğitim ve turizm gibi bu sektörü de hem de ilk günden yok saymasına anlam veremediklerini kaydetti.  Sarıçiçek sektöre yapılanlara bakıldığında ülkeye yurt dışından yatırımcı davet edilmesinin ne kadar komik olduğunun anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

“ ilkel bir ahlak anlayışı ile yargılanmaktan çok kırıldık ”

Basın toplantısında casino emekçileri adına söz alarak konuşan  Demet Çalışkan denetimsizliğin kurbanı olarak gösterildiklerinden yakınarak şöyle devam etti:

 “Oy hesaplarına kurban gittik, suçumuz memur olmamak, devletten bize tek bir kez 800 TL ödendi, denetimsizliğin faturası bize kesildi. Gelin çalıştığımız Otelleri ve Casinoları denetleyin!

Otel ve Casino işletmeleri kadar korunaklı ve steril bir mekan daha bulamazsınız.

Özelde Casino genelde Turizm sektöründe emek veren tüm arkadaşlarım adına tekrar belirtmek isterim,

Bizler bu süreçte;

  • İlkel bir ahlak anlayışıyla yargılanmaktan,
  • Günah keçisi ilan edilmekten,
  • Açlık sınırı altında yaşamaya zorlanmaktan ötürü,
  • Çok kırıldık,
  • Çok yıprandık.

Herkese teşekkür ederim.”

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Anahtar Kelimeler:
Casino Sektörü
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