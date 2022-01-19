Canlı yayında duygusal anlar yaşandı!.
40 yıldır meclise giren 50 vekilin de bu acımasız duruma göz yumduğunu ve Hayvan Refah Yasası’nı meclisten geçirmediğini söyledi. Sözlerine “ Eğer ben vekillikten vazgeçersem bu yasanın geçeceğine söz versinler; ben hemen her şeyden vazgeçerim. Bu durum içimi çok acıtıyor. Seçilmezsem de meclise giren 50 vekilin de bu yasa çıkana kadar iki elim yakalarında olacak. Bu zule izin vermeyeceğim dedi. Ayrıca bir eğitimci olan Hamide Dağkıranlar; üniversiteye kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin denetlenmediğini ve onların kaçak işlerde köle olarak kullanıldığını, kız öğrencilerin ise karınlarını doyurmak için fuhuşa sürüklendiklerini söyledi. Bu vesileyle de bu adada insanlık suçu işlendiğini iddia etti. Adayımız sözlerine seçilmezse bile bu durumları iyileştirmek için bir insan olarak çabalamaya devam edeceğine yemin ederek sözlerine son verdi.