Canlı yayında duygusal anlar yaşandı!.

TDP Girne milletvekili adayı Hamide Dağkıranlar son günlerde bazı barınaklarda köpeklerin yaşam koşullarının basına yansıması ile ortaya çıkan acınası duruma isyan ederek göz yaşlarına hakim olamadı. Millet vekili adayı;

40 yıldır meclise giren 50 vekilin de bu acımasız duruma göz yumduğunu ve Hayvan Refah Yasası’nı meclisten geçirmediğini söyledi. Sözlerine “ Eğer ben vekillikten vazgeçersem bu yasanın geçeceğine söz versinler; ben hemen her şeyden vazgeçerim. Bu durum içimi çok acıtıyor. Seçilmezsem de meclise giren 50 vekilin de bu yasa çıkana kadar iki elim yakalarında olacak. Bu zule izin vermeyeceğim dedi. Ayrıca bir eğitimci olan Hamide Dağkıranlar; üniversiteye kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin denetlenmediğini ve onların kaçak işlerde köle olarak kullanıldığını, kız öğrencilerin ise karınlarını doyurmak için fuhuşa sürüklendiklerini söyledi. Bu vesileyle de bu adada insanlık suçu işlendiğini iddia etti. Adayımız sözlerine seçilmezse bile bu durumları iyileştirmek için bir insan olarak çabalamaya devam edeceğine yemin ederek sözlerine son verdi.