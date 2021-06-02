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Canaltay: “Girne dünyadaki yüzümüz, altyapının geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Girne’nin önemli bir turizm merkezi olması yanında KKTC’nin dünyadaki yüzü olduğunu, bu nedenle bölgedeki altyapının geliştirilmesi için bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:45
Canaltay: “Girne dünyadaki yüzümüz, altyapının geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Girne’nin önemli bir turizm merkezi olması yanında KKTC’nin dünyadaki yüzü olduğunu, bu nedenle bölgedeki altyapının geliştirilmesi için bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, bugün Girne’ye giderek Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş ile görüştü ve bakanlığa bağlı Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Araç Kayıt, Trafik dairesi ve Girne Liman Başkanlığı’nı ziyaret etti. 
“GİRNE KKTC’NİN YÜZÜ”
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilk olarak Girne Belediyesi’ne giden Canaltay, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Girne’nin sorunları ile altyapı projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
Girne’nin KKTC’nin dünyadaki yüzü olduğunu ancak altyapı bakımından istenilen yerde olmadığını ifade eden Canaltay, bakanlığa geldikten sonra özellikle bölgedeki yol projeleri ile ilgili çalışmalara başlandığını belirtti.
“Girne’de çok fazla yapılaşma ve nüfus artışı olduğu için yollar yetersiz hale geldi. Bu bizim için de büyük bir sorun. Bunların çözümü için projeler üzerinde birlikte çalışıp maddi imkan yaratarak sorunları çözeceğiz” diyen Canaltay, dünyada belediyeciliğin, bir takım hizmetlerin özelleştirilerek kaynakların kalkınma, turizm ve markalaşma için harcandığı bir döneme girildiğini, Girne Belediyesi’nin de bu konularda çalıştığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Canaltay, ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirterek, “Ülkemizi sağlık bakımından koruma altına aldık ama bugün bunun bedelini ödüyoruz. Binlerce kişinin karantina ücretini devlet ödedi. Ancak kapıların açılması ile birlikte hem turizm canlanacak hem de ekonomik aktivitelere bir hareketlilik gelecektir” şeklinde konuştu. 
PROJELER DEVAM EDİYOR 
Canaltay, Girne’deki Doğu Çevre Yolu gibi projeler ile ilgili Belediye ile birlikte, el birliği içerisinde çalışıp bunları hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise belediye olarak yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek kent trafiğinin rahatlaması için atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan destek istediklerini belirtti. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın belediyeler gibi altyapı işlerinden sorumlu olduğunu bu nedenle sıkı bir iş birliği ihtiyacı olduğunu söyledi. 
Kovid-19 salgını nedeniyle birtakım yatırımları yapmakta zorlandıklarını belirten Güngördü, kapıların açılması ve turizmde yaşanacak hareketlilik ile birlikte devletin gelirlerinin artacağını, böylece belediyelerin de ertelenen yatırımları yapmaya başlayabileceğini kaydetti. 
BAĞLI ŞUBELERİ GEZDİ
Bakan Canaltay, Girne Belediyesi’nin ardından bakanlığa bağlı dairelerin Girne şubelerini ziyaret ederek personel ile tanıştı ve şube amirlerinden sorunlarla ilgili bilgi aldı. 
Canaltay, sırasıyla Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Trafik Dairesi ve Girne Liman Başkanlığı’nı ziyaret etti. Şubelerde personel ile sohbet eden Canaltay, şube yetkililerinden de yaptıkları çalışmalar ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.
KAYMAKAM İLE SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ 
Canaltay daha sonra Girne Kaymakamı Sinan Güneş ile görüşerek, ilçenin sorunları ve sıkıntılarının çözümü ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. 
Bakan Canaltay’a Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Salih Canseç, Özel Kamel Müdürü Saffet Nadiri, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın eşlik etti.
 

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Son Güncelleme: 02.06.2021 19:00
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