banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
49 yaşında hayatını kaybetti
49 yaşında hayatını kaybetti
Vatandaşlık satan ‘reis’ kim!
Vatandaşlık satan ‘reis’ kim!
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken...
98 ve 95 oktan benzin fiyatında indirim yapıldı
98 ve 95 oktan benzin...
Girne'de markete hırsızlık...
Girne'de markete hırsızlık...
banner405

“Can Dostlarımız için yine hep beraberiz”

Lefkoşa Yine Sevimli Dostlarının Yanında Yer Aldı

01 Eylül 2022 Perşembe 14:24
“Can Dostlarımız için yine hep beraberiz”

Lefkoşa Yine Sevimli Dostlarının Yanında Yer Aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimindeki barınağın geliştirme çalışmalarına destek olunması amacı ile “Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenlendi.


Merkez Lefkoşa’da yer alan etkinlikle elde edilen gelir barınağın daha yüksek kapasitede daha da iyi hizmet verebilmesini sağlayacak çalışmalarda kullanılacak.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Altın Patiler, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği iş birliğinde, Mr. Pound, Altunçay Restoran ve Kybele Restoran katkıları düzenlendi.

Birçok özel programın yer aldığı etkinlikte alışveriş, yiyecek ve içecek standları yer aldı. Capital Radio’dan Dj Bariosso’nun müzikleri ile renklenen ve Özcan Kahvecioğlu ile Yüz Boyama etkinliği ile başlayan gecede çocuklara özel Hanife Tayyareci ile Masal Atölyesi yer aldı. Ülkemizin başarılı müzik grupları arasında yer alan Grup Frekans konseri, ardından da TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği’nin tango gösterisi yer aldı. Olga Matiuc & Ahmet Sönmezler & Mulla Gül’ün müzikleri ile renklenen gecenin finalinde başarılı ses sanatçısı Ezgi Özcan’ın konseri gerçekleştirildi.

Başkan Harmancı: “Can Dostlarımız için yine hep beraberiz”

Etkinlikte bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı barınağı 2018 yılında devraldıklarını, barınağın iyileştirilmesi ile başlayan çalışmalarda ilk olarak; barınaktaki can dostlara yönelik güvenli ve rahat bir yaşam ortam yaratıldığını ve altyapı eksiklerinin giderildiğini söyledi. Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık sorunu yaşayan canlarımıza tedavi ediyor, hem barınakta hem sokaktaki kısırlaştırma çalışmaları yapıyor ve en önemlisi ‘Satın Alma Sahiplen’ projesi ile can dostlarımızın kalıcı olarak yuvalanması ve her birinin mutlu bir aile ortamı kazanması için el birliği ile çalışıyoruz.

Barınaklar sokaktaki can dostlarımızın daimi yuvaları değil, geçici olarak kaldıkları yerdir. Ve barınaklar, kapasiteleri dahilinde hizmet verebilmektedir. Bugün barınaktan sahiplenilecek her can dostumuz sokakta yaşayan bir can dostumuzun kontrolsüz bir şekilde çoğalmak yerine; kontrol altına alınıp, gerekli sağlık denetimi yapılarak, kalıcı olarak yuvalandırılması için fırsat ve imkan sağlıyor.

Lefkoşa Barınağı şu an 300 can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Ülkede bu yönde entegre bir politika olmaması nedeniyle şehrimize farklı kentlerden dostlarımızın da bırakılması sonucunu doğuruyor. Bu da barınağa ilişkin kapasite ve can dostların konaklama alanlarına ilişkin çalışmalar yapmayı gerektiriyor, artırıyor. Bu etkinlikte bir kez daha görüyoruz ki Lefkoşa yine can dostların yanında ve bu hedefimize ulaşmak için yine Lefkoşalılarla beraber hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Veteriner Hekimler Birliği, Sivil toplum örgütleri ve gönüllülerden oluşan paydaşlarımız da bu hedef için yine bizlerle beraber. Katılan, katkı koyan, emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Ek Bütünleme Sınavı Yapılacak
Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Ek Bütünleme Sınavı Yapılacak
Töre: “Meclis Genel Kurulu 13 Eylül'de Olağanüstü Toplanacak“
Töre: “Meclis Genel Kurulu 13 Eylül'de Olağanüstü Toplanacak“
CTP kadın örgütünden Guterres'e mektup
CTP kadın örgütünden Guterres'e mektup
Belçika'ya gitmek için sahte belge düzenledi!
Belçika'ya gitmek için sahte belge düzenledi!
49 yaşında hayatını kaybetti
49 yaşında hayatını kaybetti
Vatandaşlık satan ‘reis’ kim!
Vatandaşlık satan ‘reis’ kim!
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı
Döviz kurları
Döviz kurları
98 ve 95 oktan benzin fiyatında indirim yapıldı
98 ve 95 oktan benzin fiyatında indirim yapıldı
Soför okulları sahipleri ve öğrencileri isyanda
Soför okulları sahipleri ve öğrencileri isyanda

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim