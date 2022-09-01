Lefkoşa Yine Sevimli Dostlarının Yanında Yer Aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimindeki barınağın geliştirme çalışmalarına destek olunması amacı ile “Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenlendi.



Merkez Lefkoşa’da yer alan etkinlikle elde edilen gelir barınağın daha yüksek kapasitede daha da iyi hizmet verebilmesini sağlayacak çalışmalarda kullanılacak.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Altın Patiler, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği iş birliğinde, Mr. Pound, Altunçay Restoran ve Kybele Restoran katkıları düzenlendi.

Birçok özel programın yer aldığı etkinlikte alışveriş, yiyecek ve içecek standları yer aldı. Capital Radio’dan Dj Bariosso’nun müzikleri ile renklenen ve Özcan Kahvecioğlu ile Yüz Boyama etkinliği ile başlayan gecede çocuklara özel Hanife Tayyareci ile Masal Atölyesi yer aldı. Ülkemizin başarılı müzik grupları arasında yer alan Grup Frekans konseri, ardından da TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği’nin tango gösterisi yer aldı. Olga Matiuc & Ahmet Sönmezler & Mulla Gül’ün müzikleri ile renklenen gecenin finalinde başarılı ses sanatçısı Ezgi Özcan’ın konseri gerçekleştirildi.

Başkan Harmancı: “Can Dostlarımız için yine hep beraberiz”

Etkinlikte bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı barınağı 2018 yılında devraldıklarını, barınağın iyileştirilmesi ile başlayan çalışmalarda ilk olarak; barınaktaki can dostlara yönelik güvenli ve rahat bir yaşam ortam yaratıldığını ve altyapı eksiklerinin giderildiğini söyledi. Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık sorunu yaşayan canlarımıza tedavi ediyor, hem barınakta hem sokaktaki kısırlaştırma çalışmaları yapıyor ve en önemlisi ‘Satın Alma Sahiplen’ projesi ile can dostlarımızın kalıcı olarak yuvalanması ve her birinin mutlu bir aile ortamı kazanması için el birliği ile çalışıyoruz.

Barınaklar sokaktaki can dostlarımızın daimi yuvaları değil, geçici olarak kaldıkları yerdir. Ve barınaklar, kapasiteleri dahilinde hizmet verebilmektedir. Bugün barınaktan sahiplenilecek her can dostumuz sokakta yaşayan bir can dostumuzun kontrolsüz bir şekilde çoğalmak yerine; kontrol altına alınıp, gerekli sağlık denetimi yapılarak, kalıcı olarak yuvalandırılması için fırsat ve imkan sağlıyor.

Lefkoşa Barınağı şu an 300 can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Ülkede bu yönde entegre bir politika olmaması nedeniyle şehrimize farklı kentlerden dostlarımızın da bırakılması sonucunu doğuruyor. Bu da barınağa ilişkin kapasite ve can dostların konaklama alanlarına ilişkin çalışmalar yapmayı gerektiriyor, artırıyor. Bu etkinlikte bir kez daha görüyoruz ki Lefkoşa yine can dostların yanında ve bu hedefimize ulaşmak için yine Lefkoşalılarla beraber hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Veteriner Hekimler Birliği, Sivil toplum örgütleri ve gönüllülerden oluşan paydaşlarımız da bu hedef için yine bizlerle beraber. Katılan, katkı koyan, emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”