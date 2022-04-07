Çalıştıkları yeri soydular!

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ – Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile tutuklanan zanlılar Ruslan Hudoyarov ve Aziz Amanov tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, iki zanlının Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Ruslan Hudoyarov (E-32) ve Aziz Amanov’un (E-42) müstahdemi oldukları ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Hasan Akarsular'ın yapmakta olduğu Önder Alçı dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 1900 TL olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60 adet asma tavan profilini sirkat ettiklerini söyledi. Polis, konu malzemelerin bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup meselede zanlılar mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.