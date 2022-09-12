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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı okul çantası dağıttı

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:45
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı okul çantası dağıttı

İlk Okul Çantam Projesi kapsamında,  Geçitkale İlkokulu’na  başlayacak, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına, içlerinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta dağıtıldı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, proje Bakanlık tarafından hayata geçirilen projenin Geçitkale İlkokulu ayağına Bakan Hasan Taçoy da katıldı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy okulu ziyaretinde yaptığı açıklamada  “Hayırsever kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dokunabildiğimiz her yere dokunacağız dedi.

 

Bugün ayrıca Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından ihtiyaçlı çocuklara  ayakkabı ile üniforma bağışında bulunuldu.

 

Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin, Bayramoğlu Ayakkabı sponsorluğunda  okula başlayacak çocuklara dernek üyelerinin katkılarıyla,  ayakkabı ve üniforma bağışında bulunduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

 

Geçitkale İlkokulu Müdürü  Cemal Tamcoşan eğitime ve Geçitkale İlkokulu’na   katkılarından dolayı teşekkür etti.

 

Geçitkale İlkokulu’nda öğretmenlik yapan   Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası  Başkanı Mustafa Baybora da,  özelde Geçitkale İlkokulu, genelde tüm okulların  yaşadığı sıkıntıların  hayırsever kurumlar ve bu sıkıntılara duyarlı bakanlar olduğu sürece bir nebze   aşılabileceğini söyledi.

 

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Son Güncelleme: 12.09.2022 15:31
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