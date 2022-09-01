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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy Dijitale Geçiş İçin Görüşme Gerçekleştirdi

01 Eylül 2022 Perşembe 15:45
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy Dijitale Geçiş İçin Görüşme Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çalışma izni işlemlerinde tam otomasyona geçilmesi ve dijital dönüşüm sağlanması ile ilgili Albank  ve  Analiz Systems  temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta yer alan toplantı başında yaptığı konuşmada Bakan Taçoy, Bakanlık ile Albank arasında varolan protokol kapsamında çalışma izni ile ilgili  ödemelerin QR koduyla online yapılabildiğini, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek amacıyla  hangi alanlarda otomasyona geçilebileceği konusunda görüş alış verişinde bulunacaklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 01.09.2022 17:22
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