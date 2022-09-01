Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy Dijitale Geçiş İçin Görüşme Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çalışma izni işlemlerinde tam otomasyona geçilmesi ve dijital dönüşüm sağlanması ile ilgili Albank ve Analiz Systems temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta yer alan toplantı başında yaptığı konuşmada Bakan Taçoy, Bakanlık ile Albank arasında varolan protokol kapsamında çalışma izni ile ilgili ödemelerin QR koduyla online yapılabildiğini, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek amacıyla hangi alanlarda otomasyona geçilebileceği konusunda görüş alış verişinde bulunacaklarını kaydetti.