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Çalışma Bakanlığı'ndan DUYURU

Covid-19 Pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının kapanması ve ülkeye giriş çıkışın sınırlandırılması sebebiyle ülkeye giriş yapıp ülke içerisinde bulunan ve yurt dışına çıkış yapamayan, KKTC’de ikamet izni ile kalan kişiler için duyuru yayınlandı.

11 Eylül 2020 Cuma 11:43
Çalışma Bakanlığı'ndan DUYURU
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Covid-19 Pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının kapanması ve ülkeye giriş çıkışın sınırlandırılması sebebiyle ülkeye giriş yapıp ülke içerisinde bulunan ve yurt dışına çıkış yapamayan, KKTC’de ikamet izni ile kalan kişiler için duyuru yayınlandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan duyuruda, Esas Tüzüğün 30’uncu maddesinin (1), (2) ve (5)’inci fıkraları kapsamı dışında olan kişilerin, son işyerinde 6  aydan az çalışmış olup, çalışma izni iptal edilen ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal işlem süresi  14 Mart  2020 veya sonrası bir tarihte bitmiş olan kişilerin, Öğrenci Muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve /veya okul ile ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 veya sonrası bir tarihte bitmiş olan kişilerin, KKTC’ye turist vizesi ile giriş yapmış ve vize süresi bitiş tarihi 14 Mart 2020 veya sonrası bir tarihte bitmiş olan kişilerin, daireye müracaat ettiği tarih, işe başlama tarihi kabul edilerek 10 Ekim 2020 tarihine kadar ön izinden muaf işlemleri yapılabileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 12:33
Anahtar Kelimeler:
Covid19çalışma Bakanlığı
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