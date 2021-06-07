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Çakıcı: "Hükümet ISO COVID-19 belge programını uygulamalı"

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç TV'de Muazzez Gazihan'ın sunduğu Siyasetin Satır Arası programında konuşan Çakıcı, çocuk haklarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar ile ilgili de bilgiler verdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:45
Çakıcı: "Hükümet ISO COVID-19 belge programını uygulamalı"
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Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Türkiye'nin uygulamaya koyduğu ISO Covid-19 belgesi programının KKTC’de de uygulanması gerektiğini belirtti. 
Türkiye'de iş yerlerinin belgelenerek açıldığını ülkede de bunun uygulanması gerektiğini belirten Çakıcı,  belgeleme dışında eğitim, sertifika ve özellikle denetleme konusunun önemli olduğunu kaydetti.
Çakıcı, devletin çocuk hakları ve çocuk istismarını önlemek için programı olması gerektiğini ifade ederek, uyuşturucu kullanma yaşının ilkokullara kadar indiğini, bunun da bir çocuk istismarı ve ihmali olduğunu ve önlenemediği belirtti. 
Çakıcı, suç işleyen çocuklarla ilgili program eksikliğinin de ihmal edilen bir diğer konu olduğunu kaydetti. 
Ülkedeki koronavirüs vakaları ve hükümetin normalleşmeyle ilgili attığı adımlarla ilgili, kapanmanın tek başına çözüm olmadığını, “ekonominin çıkmaza girdiğinin görüldüğünü” savunan Çakıcı, bilimsel programlar uygulanması gerektiğini söyledi. 


“TÜRKİYE'DE İŞ YERLERİ BELGELENEREK AÇILIYOR”
Türkiye'nin uygulamaya koyduğu ISO Covid-19 belgesi programıyla ilgili bilgi veren Çakıcı, yaklaşık bir buçuk yıldır uygulanması gereken programla ilgili bilgiler verdiğini ancak seslerinin duyulmadığını söyledi. 

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Türkiye'de iş yerlerinin belgelenerek açıldığını ülkede de bunun uygulanması gerektiğini belirten Çakıcı,  belgeleme dışında eğitim, sertifika ve özellikle denetleme konusunun önemli olduğunu kaydetti. 
Açılan iş yerlerinin hangi kriterlere göre açıldığı hususunun net olarak hala bilinmediğini savunan Çakıcı, bu eksikliğe ısrarla vurgu yaptıklarını söyledi. 
Mehmet Çakıcı, geçtiğimiz günlerde bir şantiyede 85 kişinin pozitif çıkması sonrasında Başbakan Ersan Saner'in konuyu yalanlaması, ardından Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yaparak doğrulamasını “garipsediğini” söyledi. 
Hükümetin aşılama ve PCR testlerine yoğunlaşma çabasının tek başına çözüm olmadığını kaydeden Çakıcı, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli bilimsel çözümler üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi.

  
 

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Son Güncelleme: 07.06.2021 10:30
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