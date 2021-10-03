Çakıcı: “Dik duran yurtseverler birleşerek bozuk düzeni değiştirmelidir”

Kulis Kıbrıs Web Tv'de Ulaş Barış ile Aslı Astarı programında konuşan Çakıcı, gündeme yansıyan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkenin çok zor bir dönemden geçerken siyasetçinin aciz davrandığını belirten Çakıcı, kötü yöneten ve vizyonu olmayan siyasetçilerle bu günlere gelindiğini söyledi. Yıllardır yerleşmiş bu kötü yapının değişmesi için dik duran, vizyon sahibi siyasetçilere ihtiyaç olduğunun altını çizen Çakıcı, şöyle devam etti, "Bu ülkede dik duran yurtsever insanlar birleşip bu bozuk düzeni değiştirmek için uğraşmazlarsa yurdumuzu kaybedeceğiz. Hatta kaybetmek üzereyiz. Bu noktada bu seçim halkın son şansıdır ve çok iyi değerlendirilmelidir" dedi.

Ülkede iktidar olan partiler tarafından oluşturulan çıkar düzeninin artık değişmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, insanların bireysel çıkarlar peşinde değil, toplumsal çıkarları ön planda tutması gerektiğini ifade etti. Mehmet Çakıcı, "İktidara yakın olmayan insanların ezildiği çok zor bir dönemden geçilirken oluşturulmaya çalışılan korku imparatorluğu ve zalimliğin son bulması gerektiği düşüncesiyle hareket edilirse ülke olarak yeniden ayağa kalkabiliriz. Aksi taktirde hepimiz aynı gemide yok oluşa doğru gidiyoruz" dedi. Kıbrıs Türk siyasetinin en kötü dönemini yaşadığını belirten Çakıcı, bazı insanların oy vermeyerek de bu düzenin sürmesine katkı sağladığını söyledi.

Hükümet partilerinin koltuk savaşına ve kurultay hesaplarına tutuştuğu için erken genel seçimden kaçtığını ifade eden Çakıcı, sözünü tutmayan siyasilerden herhangi bir toplumsal yarar beklemenin ölü gözünden yaş beklemek olduğunu, bu siyasi anlayışlardan ülke yararına iş yapmasının beklenemeyeceğini söyledi. Halkın siyasilere olan güveninin kaybolmasının en büyük nedenini, yıllardır alışıla gelmiş düzen içerisinde verilen sözlerin yerine getirilmemesine bağlayan Çakıcı, halkın da bu tür anlayışlara artık izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, son 20 yıldır sosyal demokrat bir yönetimin iktidara gelmediğini belirterek, "Gelseydi ülkede yaşanan birçok soruna izin verilmezdi. Bu noktada büyük görev vizyon sahibi siyasetçilere düşüyor. Bunun düzeltilme şekli halkın iradesidir, bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir. Yapılması gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz. Biz TKP olarak yurdumuzdan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.