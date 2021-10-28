banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak
29 Ekim'i kutlayacağız
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u destekleyin…”
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u...
banner376
Flaş Haber
Küçük Aysel'i kaybettik
Kapat

Çakıcı: “Atatürk'ün yolundan vazgeçmiyoruz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli ulusal bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın, modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti gibi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından gelecek nesillere bir miras olarak bırakıldığını belirtti. 

28 Ekim 2021 Perşembe 16:30
Çakıcı: “Atatürk'ün yolundan vazgeçmiyoruz”

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çakıcı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

banner341
“29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim’i, her yıl olduğu gibi bu yıl da içtenlikle kutluyoruz. Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarken ülke gençliğine olan güven duygusu da ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözüyle her zaman belleğimizde durmaktadır. 98’inci yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk ilke ve devrimlerini kavrayıp özümsemiş, bilimin ışığını takip eden, insan hak ve özgürlüklerini sonuna kadar talep eden, demokratikleşme hedefinden sapmayan tüm kitlelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, insanı çağdaş yapan değerlere ısrarla sahip çıkmaya davet ederiz.”
 

banner360
Son Güncelleme: 28.10.2021 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atun: “Görevimizi şeffaf, düzgün, düzenli, sorunsuz, kusursuz yerine getirmek için hazırız”
Atun: “Görevimizi şeffaf, düzgün, düzenli, sorunsuz, kusursuz yerine getirmek için hazırız”
Büyük av Pazar günü başlıyor
Büyük av Pazar günü başlıyor
Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi'nde gönüllü hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim etti
Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi'nde gönüllü hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim etti
Okullarda bu hafta 193 kişi Covid-19 pozitif olarak açıklandı
Okullarda bu hafta 193 kişi Covid-19 pozitif olarak açıklandı
CTP tarafından “Kendi Kendine Yeten Ekonomi” panelinin üçüncüsü düzenlendi
CTP tarafından “Kendi Kendine Yeten Ekonomi” panelinin üçüncüsü düzenlendi
15 Kasım Tören Provası nedeniyle bazı yol güzergâhlarında değişiklik olacak
15 Kasım Tören Provası nedeniyle bazı yol güzergâhlarında değişiklik olacak
Sucuoğlu, dün Metehan, Ortaköy ve Küçük Kaymaklı örgütlerini ziyaret etti
Sucuoğlu, dün Metehan, Ortaköy ve Küçük Kaymaklı örgütlerini ziyaret etti
Kadına şiddete yönelik mücadele günü yürüyüşü için ilk toplantı 3 Kasım’da
Kadına şiddete yönelik mücadele günü yürüyüşü için ilk toplantı 3 Kasım’da
KTÖS: “KKTC Türkiye’nin para politikasından olumsuz etkileniyor”
KTÖS: “KKTC Türkiye’nin para politikasından olumsuz etkileniyor”
Rogers: “Halkın partisi, topluma olan sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor”
Rogers: “Halkın partisi, topluma olan sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim