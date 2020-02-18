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Büyük ikramiye İskele’de!

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 900.000TL, İskele bayisi olan Gökhan Yıldıran tarafından satılan "07605 " numaralı bilete isabet etti.

Büyük ikramiye İskele’de!

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 900.000TL, İskele bayisi olan Gökhan Yıldıran tarafından satılan "07605 " numaralı bilete isabet etti.

18 Şubat 2020 Salı 21:32
Büyük ikramiye İskele’de!
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Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 900.000TL, İskele bayisi olan Gökhan Yıldıran tarafından satılan "07605 " numaralı bilete isabet etti.

28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 300.000TL olacak. 28 Şubat’ta gerçekleşecek olan çekilişin bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Şubat 2020) itibaren satışa sunulacak.

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Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet PiyangosuGökhan Yıldıran
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