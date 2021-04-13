Büsküvütçü, Türk ve İslam aleminin Ramazan ayını kutladı

MDP Genel Başkanı Büsküvütçü, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “11 Ayın Sultanı Ramazan-ı şerife kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Oruç geleceğe açılan en güzel kapıdır. Ramazan geldiğinde evlere huzur bereket ve heyecan gelmektedir” dedi.

Büsküvütçü, mesajına şöyle devam etti:

“Oruç kalkandır. Bizlerde amellerin en güzellerinden olan oruçlarımızı yerine getirirken vatandaşlarımızla istişare ve yardımlaşma halinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomi ve sağlık anlamında çok zor bir dönemden geçmekteyiz. En büyük dileğimiz koronavirüs gibi bir salgının bir an önce geçip, insanların bayram ve Ramazan coşkusunu ailesi ile birlikte yaşamasıdır.”



Büsküvütçü mesajında, “Şu anda bizlerin sağlığı ve geleceği için hastanelerde ölüm kalım savaşı veren sağlık çalışanlarımızın, evine ekmek götürmekte zorlanan ama kimsenin görmediği vatandaşlarımızın ve geleceği hazırlayan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Türk ve İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun” dedi.





