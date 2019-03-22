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Burcu; “Yalan ve mesnetsiz suçlamalar devam ediyor”

Burcu; “Yalan ve mesnetsiz suçlamalar devam ediyor”

22 Mart 2019 Cuma 16:05
Burcu; “Yalan ve mesnetsiz suçlamalar devam ediyor”

“CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI’NIN MTG’YE DE BRT’YE DE GİTMEME YÖNÜNDE BİR BASKI YAPMADI KENDİ GİTMEME GEREKÇELERİNİ VE EŞİTLİK VE MÜTEKABİLİYET İLKELERİNİN ÖNEMİNİ ANLATTI”
 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki bir sahada oynanan Mağusa Türk Gücü (MTG) – Nea Salamina maçını iç siyasetin bir istismar alanı haline getirmek isteyen bazı çevrelerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarından sanki habersizmiş gibi yalan - yanlış mesnetsiz suçlamalara devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bu konunun yeterince tartışıldığına inanmakla birlikte, yanlışların düzeltilmesi adına açıklama yapmak durumunda kaldığını belirtti.
Burcu açıklamasında, yapılan suçlamaların “Cumhurbaşkanının iki ay öncesinden sahayı bildiği, kendisine yapılan davete icabet edeceğini sadece iki gün önce bildirdiği, Rum tarafınca “iki taraf da makam aracı kullanmadan gitsin” yönünde bir öneri yapıldığı ve bunu reddettiği, Cumhurbaşkanının MTG’ye gitmemeleri yönünde baskı yaptığı veya tam tersi olarak onları gitmemeleri yönünde uyarmadığı” şeklinde olduğunu ifade etti.
“Bir kez daha belirtmek isteriz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız organizatörlere maçın Pile’de BM’nin bulunduğu bölgede ve eşitlikçi bir anlayışla düzenlenmesi halinde davete icabet edeceğini iki gün önce değil, iki ay öncesinden zaten bildirmişti” diyen Burcu, Rum tarafının “iki taraf da makam arabası kullanmadan gitsin” şeklinde bir önerisinin hiçbir zaman olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın MTG’ye de BRT’ye de gitmeme yönünde bir baskı yapmadığını kendi gitmeme gerekçelerini ve eşitlik ve mütekabiliyet ilkelerinin önemini anlattığını ifade eden Burcu, MTG’nin “Talimat verirseniz gitmeyiz” şeklindeki önerisine “Benim bir sivil toplum örgütü olarak spor kulübüne talimat vermem söz konusu olamaz. Ben size görüşlerimi ve tavrımı anlatıyorum. Kendi kararınızı siz kendiniz vereceksiniz” şeklinde cevapladığını söyledi.
“Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı aleyhine ‘Beş yıldır ara bölgede bayraksız nasıl görüşüyor idiyseniz bu maça da o şekilde katılmalıydınız’ şeklinde yalana dayalı mesnetsiz suçlamalarda bulunması üzerine 20 Mart tarihinde bir açıklamayla kamuoyuna doğru bilgileri aktardıklarını” vurgulayan Burcu, Partisi adına Kıbrıs sorunu bağlamında sözcülük yapan ve geçmişte de müzakere heyeti üyeliği yapmış bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı ve önceki Cumhurbaşkanlarının ara bölgeye her zaman kendi makam arabaları, fors ve amblemleriyle gittiğini bilmemesinin mümkün olmadığını belirtti.
Oğuzhan Hasipoğlu’nun 20 Mart günü yaptığı basın açıklamasında yukarıda belirtilen “mesnetsiz suçlamalarına” devam ettiğini söyleyen Burcu, ayrıca, Mağusa Türk Gücü – Nea Salamina maçının organizasyonunun sorumluluğu sanki Cumhurbaşkanına aitmiş gibi “elinize yüzünüze bulaştırdınız” şeklinde yakışıksız bir ithamda da bulunduğunu kaydetti.
Burcu, Barış ve Spor Organizasyonu girişimi ve Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin tamamen bir sivil inisiyatif organizasyonu olduğunu dile getirerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı bu etkinliğe sadece davetliydi ve önceden defalarca açıklandığı gibi bu davete hangi prensiplerde icabet edeceği organizatörlere iletilmişti. Bu prensiplere uygun davranılmadığı saptandığı için davete icabet edilmemiştir” dedi.
 

Son Güncelleme: 22.03.2019 20:56
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