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“Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim”

Devlet Piyangoları Birimi sorumlusu Osman Uzun, “Yapılan hatanın gereği ne ise yerine getireceğim. Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim” dedi.

24 Temmuz 2022 Pazar 15:14
“Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim”

Devlet Piyangoları Birimi sorumlusu Osman Uzun, Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos Çekilişi biletlerinde kullanılan “EOKA” görseliyle ilgili olarak özür diledi, görevden affını isteyeceğini duyurdu.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Uzun, hatalı basılan biletlerin hemen toplatılacağını, çekilişin 18 Ağustos’a ertelendiğini, 18 Ağustos’ta yapılacak çekilişin ikramiyesinin ise 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkartıldığını belirtti.

Uzun, yeni biletlerin Pazartesi gününden itibaren bayilerde olacağını da kaydetti.

Uzun’un konuya ilişkin açıklaması şöyle;

“Kıbrıs Türk mücadele tarihinin mihenk taşı olan kahramanlık destanının yazıldığı şanlı Erenköy Direnişinin 58. Yıldönümünde Devlet Piyangoları olarak özel bir çekiliş organize ettik.

Sehven yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve Şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz. Bu büyük hatanın bedeli her ne ise ödenecektir.

Hatalı basılan biletler hemen toplatılıyor. 8 Ağustos’ta yapılması planlanan çekiliş, 18 Ağustos’a ertelendi. 18 Ağustos’ta yapılacak çekiliş ikramiyesi de 500 Bin Türk Lirasından 1 Milyon Türk Lirasına çıkartıldı. Yeni biletler Pazartesi gününden itibaren bayilerde olacak.

Vatandaşlarımızın satın aldığı ve bayilerimizin elinde olan biletler en kısa sürede değiştirilecek.

Bir kez daha yapılan bu büyük hatadan dolayı özür dileriz.

Ben birim sorumlusu olarak yapılan hatanın gereği ne ise yerine getireceğim. Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim.”

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