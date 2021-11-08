Bunun adı soygun, talan!

KTKMB Genel Müdürü Mühendis Kemal Ataman bu ekonomik kriz içerisinde kendisine 150.000 Sterlin değerinde kurşun geçirmez makam arabası almak için hükümet yokluğunu da fırsat bilerek makam arabası almak için yönetim kurulundan karar çıkarttı.

Ülkede ekonomik sıkıntılar had safhadayken ve bu sıkıntılardan hem devlet hem de vatandaş ciddi surette etkilenmişken bu ortamda kendisine Cumhurbaşkanlığı makam arabasından daha da özellikli ve daha da pahalı bir makam arabası almak için harekete geçen Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Mühendis Kemal Ataman'ın bankaya zarara uğratmasına Merkez Bankasının ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun nasıl tepki verecekleri merak ediliyor.

Ülkemizdeki Kooperatif üyelerinin dişinden tırnağından artırarak meydana getirdiği Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasının gerçek sahipleri olan çiftçilerin traktörüne ekonomik krizden dolayı Kooperatif Merkez Bankası haciz çıkarırken üyelerin memuru durumunda olan Genel Müdüre 150.000 Pound kıymetinde makam arabası alınmasına vatandaşlardan çok tepki geldi.

Merkez Bankası ne diyecek ?

Bankaların mali durumlarını ve icraatlarını denetlemekle yükümlü olan KKTC Merkez Bankasının konuyla ilgili nasıl bir tepki göstereceği merak ediliyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun bilgisi var mı ?

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun yeni hükümeti kurduğu günden önce hükümet boşluğundan yararlanılarak yönetim kurulundan böyle bir karar geçirilmesine nasıl bir tepki vereceği de merak ediliyor.

Ataman, Ersan Saner'den mi yetki aldı ?

KTKMB G. Müdürü Mühendis Kemal Ataman'ın makam arabası almak için sözlü onayı akrabası olan eski Başbakan Ersan Saner'den aldığı iddiaları ise gündemde ayrı bir etki yarattı.