Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Covid 19’dan bir kişinin öldüğü bugün 13 bin 341 testle 397 vaka saptandı. Vakaların 180’i Lefkoşa, 88’i Girne, 62’si Gazimağusa,17’si Güzelyurt, 34’ü İskele ve16’sı Lefke’den.

9 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:"Bugün yapılan test sayısı 13341. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 397. Yerel vaka sayısı 397. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 488. Bugün kaybedilen hasta 1. Yapılan toplam test sayısı 5515185. Toplam vaka sayısı 59844. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 54989. Tedavisi devam eden vaka sayısı 4674. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 70. Karantinadaki vaka sayısı 4596. Toplam kaybedilen hasta sayısı 183. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 1026. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 403. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 404. Takip edilen toplam bileklik sayısı 3693. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 124329”