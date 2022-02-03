Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de bugün yapılan 12 bin 873 testle, 669 Covid-19 pozitif vaka saptandı; 1 kişi vefat etti ve 658 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre vakaların 313’ü Lefkoşa, 106’sı Girne, 185’i Gazimağusa, 35’i Güzelyurt, 16’sı İskele ve 14’ü de kişi Lefke Bölgesi'nden.

Bugünkü Covid-19 genel durumu şöyle: “Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873, bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 669, yerel vaka sayısı: 669, iyileşip taburcu edilen hasta sayısı: 658, kaybedilen hasta: 1, yapılan toplam test sayısı: 5.428.357, toplam vaka sayısı: 57.039, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 51.490, tedavisi devam eden vaka sayısı: 5376, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60, Merkezi Karantinadaki vaka sayısı : 5304, toplam kaybedilen hasta sayısı: 175, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 12, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı : 1354.”



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle: “Son 24 Saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 514, son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 376”Güvende Kal Genel tablosu da şu şekilde: “Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3749, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 121756”.