Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığının son 24 saatlik covid raporuna göre, vakaların 215’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 89’u Gazimağusa, 20’si Güzelyurt, 38’i İskele, 11’i Lefke bölgesinden. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 13.
2 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.342
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 457
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 457
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.415.484
Toplam Vaka Sayısı: 56.371
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.832
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5288
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1275
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3611
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 121380