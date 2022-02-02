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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte  14 bin 342 test yapıldığını, 457 pozitif vakaya rastlandığını, 408 kişinin taburcu olduğunu,  can kaybı yaşanmadığını bildirdi

02 Şubat 2022 Çarşamba 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığının son 24 saatlik covid raporuna göre, vakaların 215’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 89’u Gazimağusa, 20’si Güzelyurt, 38’i İskele, 11’i Lefke bölgesinden. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 13.

2 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.342   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 457

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 457      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.415.484  

Toplam Vaka Sayısı: 56.371      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.832     

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5367   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5288   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1275

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3611       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   121380

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Son Güncelleme: 02.02.2022 19:25
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