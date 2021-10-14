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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

14 Ekim 2021 Perşembe 19:03
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 17.183  test yapıldı, 78'i yerel, 97 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 66  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.183 olup, 78'i yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 66 kişi taburcu edilmiştir. 

3 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır. 

25 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 18  kişi Gazimağusa, 10 kişi  İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

14 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.183   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 78  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.191.868  

Toplam Vaka Sayısı: 20.671 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.596 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 993 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 952 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2562 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 502  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6645 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 66.622

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