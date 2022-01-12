banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sendikal Platform'dan basın açıklaması
Sendikal Platform'dan basın açıklaması
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
banner404

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

12 Ocak 2022 Çarşamba 18:56
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 25.452 test yapıldı, 852 pozitif vakaya rastlandı, 396 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.452  olup, 852 pozitif vakaya rastlanmış, 396 kişi taburcu edilmiştir. 

345 kişi Lefkoşa, 248 kişi Girne, 178 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.452      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 852  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 852  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 396    

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.992.954      

banner341
Toplam Vaka Sayısı: 44.138        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.921 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7074    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7023    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2766 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 785   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 840      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6927      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 109897 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevdayı ölüm dahi ayıramadı
Sevdayı ölüm dahi ayıramadı
Ataoğlu, KTSO’yu ziyaret etti
Ataoğlu, KTSO’yu ziyaret etti
Şoför okulları yarın eylem yapacak
Şoför okulları yarın eylem yapacak
Yarın bazı bölgelere 6 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 6 saat elektrik verilmeyecek
Sucuoğlu’nun Erdoğan’la görüşmesi tamamlandı
Sucuoğlu’nun Erdoğan’la görüşmesi tamamlandı
Yağış bitiyor, hava soğuyor
Yağış bitiyor, hava soğuyor
DP, Ticaret Odası’nı ziyaret etti
DP, Ticaret Odası’nı ziyaret etti
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş yarın anılacak
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş yarın anılacak
Sucuoğlu, Erdoğan tarafından kabul edildi
Sucuoğlu, Erdoğan tarafından kabul edildi
Ortaokul ve Lise öğrencilerinin masal derlemeleri kitaplaştırıyor
Ortaokul ve Lise öğrencilerinin masal derlemeleri kitaplaştırıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim