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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

07 Ocak 2022 Cuma 19:29
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 23.328 test yapıldı, 780 pozitif vakaya rastlandı, 193 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.328 olup, 780 pozitif vakaya rastlanmış, 193 kişi taburcu edilmiştir. 

401 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 48 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.328   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 780  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 780  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 193 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.864.913   

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Toplam Vaka Sayısı: 40.151   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.183 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5827    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5756 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4857   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 913     
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 511     

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 106809  

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