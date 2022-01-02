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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

02 Ocak 2022 Pazar 19:21
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 22.775 test yapıldı, 206'sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 173 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.775 olup, 206'sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 173 kişi taburcu edilmiştir. 

27 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 206 kişi ise yerel vakadır. 

94 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

2 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.775 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 233  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 27 

Yerel Vaka Sayısı: 206  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 173 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.733.432 

Toplam Vaka Sayısı: 36.541   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.247 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3109 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 563   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6581 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104527

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