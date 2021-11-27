banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı
Narkotikten büyük operasyon!
Narkotikten büyük operasyon!
Küçük Erenköy yakınlarında kaza
Araç dereye uçtu!
Sözde ucuzluk günleri...
Sözde ucuzluk günleri...
banner405
Flaş Haber
Narkotikten büyük operasyon!
Kapat

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

27 Kasım 2021 Cumartesi 18:41
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 22.142 test yapıldı, 200'ü  yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı, 270  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.142 olup, 200'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanmış, 270 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 73 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 200 kişi ise yerel vakadır. 

80 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.142 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 73 

Yerel Vaka Sayısı: 200     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 270  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

banner341
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.049.535 

Toplam Vaka Sayısı: 28.100 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.876  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3126 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3028 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1533 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 556 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 528  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7350 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 87.189 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, İTO çalışma toplantısı gala yemeğinde konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar, İTO çalışma toplantısı gala yemeğinde konuştu
Örgütler kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması yaptı
Örgütler kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması yaptı
Küçük Erenköy yakınlarında kaza
Küçük Erenköy yakınlarında kaza
KTÖS, Gönyeli İlkokulu’nda eyleme gidiyor
KTÖS, Gönyeli İlkokulu’nda eyleme gidiyor
Kıbrıs’ta alerjik hastalıklar giderek artıyor
Kıbrıs’ta alerjik hastalıklar giderek artıyor
Sözde ucuzluk günleri...
Sözde ucuzluk günleri...
Hava durumu
Hava durumu
1 saat asansörde mahsur kaldı
1 saat asansörde mahsur kaldı
Lefkoşa'da Sporcu kıza taciz iddiası!!!
Lefkoşa'da Sporcu kıza taciz iddiası!!!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim