Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerde 43 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, vakaların 25’i Lefkoşa, 12’si Girne, 4’ü Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 1’i Lefke'den.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 3442. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 43. Yapılan toplam test sayısı 6.984.094. Toplam vaka sayısı 94837. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 94199. Tedavisi devam eden vaka sayısı 403. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 12. Karantinadaki vaka sayısı 391. Toplam kaybedilen hasta sayısı 237. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 117"