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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

19 Mayıs 2022 Perşembe 18:22
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 2632 test yapıldı, 33 pozitif vakaya rastlanmıştır."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 2632 olup, 33 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

19 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2632

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta:

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.932.167

Toplam Vaka Sayısı: 94.594

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.925

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 434

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı : 427

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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