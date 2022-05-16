Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da 14, Girne’de 6, Gazimağusa’da 12 ve Güzelyurt’ta 7 pozitif vakaya rastlandı. Yoğun bakımda 1 hastanın bulunduğu aktarıldı.



16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:“Bugün yapılan test sayısı 12913. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 39. Yapılan toplam test sayısı 6919686. Toplam vaka sayısı 94453. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 93775. Tedavisi devam eden vaka sayısı 443. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 7. Karantinadaki vaka sayısı 435. Toplam kaybedilen hasta sayısı 237. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 193”