Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de yapılan 10 bin 172 test sonucu 51 pozitif vakaya rastlandı. Vakalardan 20 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke bölgesinden.
14 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
"Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.172
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.892.169
Toplam Vaka Sayısı: 94.370
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.637
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10
Karantinadaki Vaka Sayısı : 488
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :"