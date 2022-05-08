Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan 13 bin 7 test sonucu 48 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 29 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesinden.

8 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.007

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48



Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.843.479



Toplam Vaka Sayısı: 94.080

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.285

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 561



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5

Karantinadaki Vaka Sayısı : 555

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :