Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlığın yayımladığı günlük verilere göre, son 24 saate 5 bin 904 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı.
Vakaların 67’si Lefkoşa, 17’si Girne, 35’i Gazimağusa, 12’si Güzelyurt, 8’i İskele, 1’inin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298
Toplam Vaka Sayısı: 93.382
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222