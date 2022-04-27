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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerde 140 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlığın yayımladığı günlük verilere göre, son 24 saate 5 bin 904 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı.

Vakaların 67’si Lefkoşa, 17’si Girne, 35’i Gazimağusa, 12’si Güzelyurt, 8’i İskele, 1’inin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.382             

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222

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Son Güncelleme: 27.04.2022 19:57
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