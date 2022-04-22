Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 72’si Lefkoşa, 9’u Girne, 20’si Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 3’ü İskele, 1 kişi de Lefke Bölgesi'nden.
22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321
Toplam Vaka Sayısı: 92.836
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295.”