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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 bin 396 COVİD-19 testi yapıldığını, 108 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

22 Nisan 2022 Cuma 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 72’si Lefkoşa, 9’u Girne, 20’si Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 3’ü İskele, 1 kişi de Lefke Bölgesi'nden. 
22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108  
Bugün Kaybedilen Hasta:   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321    
Toplam Vaka Sayısı: 92.836         

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295.”
 

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Son Güncelleme: 22.04.2022 20:44
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