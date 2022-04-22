Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 72’si Lefkoşa, 9’u Girne, 20’si Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 3’ü İskele, 1 kişi de Lefke Bölgesi'nden.

22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321

Toplam Vaka Sayısı: 92.836



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295.”