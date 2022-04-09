Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte Covid-19 vakalarına 17 bin 120 test sonucunda 332 vaka daha eklendi.

Bugün itibarıyla Pandemi Merkezi’nde 53, yoğun bakımda 6 hasta olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 17 bin 120 testten 332’si pozitif sonuçlandı.

Pozitif vakalardan 166’sının Lefkoşa, 72’sinin Girne, 61’inin Gazimağusa, 21’inin Güzelyurt, 5’inin İskele ve 7’sinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Ülkede toplam test sayısı 6 milyon 528 bin 367’ye, vaka sayısı 90 bin 120’ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 84 bin 964 oldu.

Tedavisi devam eden 4 bin 930 vakadan 53’ünün Pandemi Merkezi’nde, 6’sının yoğun bakımda olduğu açıklanırken, karantinadaki vaka sayısı 4 bin 871 olarak verildi.

Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 228 can kaybı oldu.