Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte Covid-19 vakalarına 17 bin 120 test sonucunda 332 vaka daha eklendi.
Bugün itibarıyla Pandemi Merkezi’nde 53, yoğun bakımda 6 hasta olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 17 bin 120 testten 332’si pozitif sonuçlandı.
Ülkede toplam test sayısı 6 milyon 528 bin 367’ye, vaka sayısı 90 bin 120’ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 84 bin 964 oldu.
Tedavisi devam eden 4 bin 930 vakadan 53’ünün Pandemi Merkezi’nde, 6’sının yoğun bakımda olduğu açıklanırken, karantinadaki vaka sayısı 4 bin 871 olarak verildi.
Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 228 can kaybı oldu.