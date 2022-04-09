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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

PANDEMİ MERKEZİNDE 53, YOĞUN BAKIMDA 6 HASTA VAR

09 Nisan 2022 Cumartesi 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte Covid-19 vakalarına 17 bin 120 test sonucunda 332 vaka daha eklendi.

Bugün itibarıyla Pandemi Merkezi’nde 53, yoğun bakımda 6 hasta olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 17 bin 120 testten 332’si pozitif sonuçlandı.

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Pozitif vakalardan 166’sının Lefkoşa, 72’sinin Girne, 61’inin Gazimağusa, 21’inin Güzelyurt, 5’inin İskele ve 7’sinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Ülkede toplam test sayısı 6 milyon 528 bin 367’ye, vaka sayısı 90 bin 120’ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 84 bin 964 oldu. 

Tedavisi devam eden 4 bin 930 vakadan 53’ünün Pandemi Merkezi’nde, 6’sının yoğun bakımda olduğu açıklanırken, karantinadaki vaka sayısı 4 bin 871 olarak verildi. 

Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 228 can kaybı oldu.

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Son Güncelleme: 10.04.2022 09:16
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