Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 265'i Lefkoşa, 92'si Girne, 126'sı Gazimağusa, 37'si Güzelyurt, 18'i İskele ve 13'ü Lefke'den.

20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;"Bugün Yapılan Test Sayısı 20176. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 551. Yerel Vaka Sayısı 551. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 400. Bugün Kaybedilen Hasta 2. Yapılan Toplam Test Sayısı 6196379. Toplam Vaka Sayısı 77122. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 72294 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayıs 4621. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 38. Karantinadaki Vaka Sayısı 4574. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 209. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 9. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 208. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 183. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 1930. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 137167"