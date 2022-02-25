Bugünkü vaka sayıları açıklandı

17 BİN 694 COVID 19 TESTİ YAPILDI



Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının 17 bin 694 olduğunu, 400 pozitif vakaya rastlandığını ve 382 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu tespit edildi.

Covid-19’da bugünün genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 400

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755

Toplam Vaka Sayısı: 67.072

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409Güvende Kal Genel tablo:Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948”(GÖZ/ŞEB)