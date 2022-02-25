Bugünkü vaka sayıları açıklandı

17 BİN 694 COVID 19 TESTİ YAPILDI
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının 17 bin 694 olduğunu, 400 pozitif vakaya rastlandığını ve 382 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu tespit edildi.
Covid-19’da bugünün genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 400
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755
Toplam Vaka Sayısı: 67.072
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409
Güvende Kal Genel tablo:
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948”
(GÖZ/ŞEB)