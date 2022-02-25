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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

25 Şubat 2022 Cuma 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

 17 BİN 694 COVID 19 TESTİ YAPILDI 

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının 17 bin 694 olduğunu, 400 pozitif vakaya rastlandığını ve 382 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu tespit edildi. 
Covid-19’da bugünün genel durumu şöyle; 
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  
Yerel Vaka Sayısı: 400            
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382      
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755 
Toplam Vaka Sayısı: 67.072        
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792            

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092       
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190     
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323      
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409  
Güvende Kal Genel tablo:
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194       
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948”
(GÖZ/ŞEB)
 

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Son Güncelleme: 25.02.2022 19:20
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