Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 22.572 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı, 450 kişi taburcu edildi"



Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.572 olup, 310 pozitif vakaya rastlanmış, 450 kişi taburcu edilmiştir.



132 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



20 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.572



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 310



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 310



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 450



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.722.207



Toplam Vaka Sayısı: 64.654





İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.549Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3919Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46Karantinadaki Vaka Sayısı : 3867Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 247Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 251Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128681