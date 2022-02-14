Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 25 bin 38 testte 343 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 38 test yapıldığı, 343 pozitif vakaya rastlandığı, 487 kişinin taburcu edildiği, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 6 olduğu kaydedildi.
Vakaların 156’sı Lefkoşa, 73’ü Girne, 72’si Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 8’i İskele, 8’i de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
14 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 343
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 62.052
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1317
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287