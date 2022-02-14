Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 25 bin 38 testte 343 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 38 test yapıldığı, 343 pozitif vakaya rastlandığı, 487 kişinin taburcu edildiği, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 6 olduğu kaydedildi.

Vakaların 156’sı Lefkoşa, 73’ü Girne, 72’si Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 8’i İskele, 8’i de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

14 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 343

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630Toplam Vaka Sayısı: 62.052

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1317

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287

