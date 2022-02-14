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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

14 Şubat 2022 Pazartesi 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 25 bin 38  testte 343 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 38 test yapıldığı, 343 pozitif vakaya rastlandığı, 487 kişinin taburcu edildiği, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 6 olduğu kaydedildi.

Vakaların 156’sı Lefkoşa, 73’ü  Girne, 72’si Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 8’i İskele, 8’i de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

14 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 343         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630    
      
Toplam Vaka Sayısı: 62.052        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1317 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287
 

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Son Güncelleme: 14.02.2022 19:35
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